В США болельщица хочет получить миллион долларов за сломанный маскотом палец
Ее жизнь поменял неудачный выстрел.
Ее жизнь поменял неудачный выстрел.
Жительница Хьюстона Дженнифер Хэрьюти подала иск на бейсбольную команду «Хьюстон Астрос» и требует от нее миллион долларов в качестве компенсации за причиненный ущерб.
8 июля 2018 года Дженнифер была на стадионе во время матча «Хьюстона». По традиции клуб дарил футболки болельщикам — майки выстреливались на трибуны из специальной пушки.
После выстрела, сделанного маскотом «Астрос» Орбитом с близкого расстояния, футболка попала в руку Дженнифер и сломала ей палец.
Девушке сделали две операции, сначала вставили два шурупа в сломанный палец, затем вытащили их, но подвижность пальца так и не вернулась.
По мнению Хэрьюти, «Хьюстон» должен компенсировать ей медицинские расходы (более 15 тысяч долларов), моральный ущерб, упущенные возможности, упущенные заработки и понижение качества жизни.
Клуб сообщил, что знает об этих обвинениях, но не согласен с ними.
Илья Андреев