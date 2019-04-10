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17:46 (мск), источник: Sportmail.ru

В США болельщица хочет получить миллион долларов за сломанный маскотом палец

Ее жизнь поменял неудачный выстрел.

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Жительница Хьюстона Дженнифер Хэрьюти подала иск на бейсбольную команду «Хьюстон Астрос» и требует от нее миллион долларов в качестве компенсации за причиненный ущерб.

8 июля 2018 года Дженнифер была на стадионе во время матча «Хьюстона». По традиции клуб дарил футболки болельщикам — майки выстреливались на трибуны из специальной пушки.

Во время загрузки произошла ошибка.

После выстрела, сделанного маскотом «Астрос» Орбитом с близкого расстояния, футболка попала в руку Дженнифер и сломала ей палец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушке сделали две операции, сначала вставили два шурупа в сломанный палец, затем вытащили их, но подвижность пальца так и не вернулась.

По мнению Хэрьюти, «Хьюстон» должен компенсировать ей медицинские расходы (более 15 тысяч долларов), моральный ущерб, упущенные возможности, упущенные заработки и понижение качества жизни.

Клуб сообщил, что знает об этих обвинениях, но не согласен с ними.

Илья Андреев

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