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13 мая, источник: Sportmail.ru

Звездный игрок НФЛ снялся в эпизоде «Игры престолов»

Аарон Роджерс доволен.

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Квотербек «Грин-Бэй» Аарон Роджерс рассказал, что снялся в сериале «Игра престолов». Один из главных футболистов НФЛ засветился на экране в 5-й серии 8-го сезона.

«Я был в кадре лишь несколько секунд, но всегда буду благодарен за то, что снялся в предпоследнем эпизоде «Игры престолов», — подписал фото в инстаграме Роджерс.

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Роджерс сыграл одного из жителей Королевской Гавани, который погибает во время атаки города.

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Илья Андреев

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