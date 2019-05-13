Звездный игрок НФЛ снялся в эпизоде «Игры престолов»

Квотербек «Грин-Бэй» Аарон Роджерс рассказал, что снялся в сериале «Игра престолов». Один из главных футболистов НФЛ засветился на экране в 5-й серии 8-го сезона.



«Я был в кадре лишь несколько секунд, но всегда буду благодарен за то, что снялся в предпоследнем эпизоде «Игры престолов», — подписал фото в инстаграме Роджерс.