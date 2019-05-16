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15:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Филадельфии» освистали Брюса Уиллиса (видео)

«Крепкому орешку» надо потренироваться.

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Источник: AFP 2019

Знаменитый актер Брюс Уиллис пришел на бейсбольный матч «Филадельфия» — «Милуоки». Звезда Голливуда перед игрой пообщался с бейсболистами.

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Уиллис также потренировался с битой в руках. Бейсбол — любимый вид спорта для Брюса, который рос в южном Нью-Джерси.

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Перед самым началом матча Уиллис выполнил церемониальную первую подачу. Актер не добросил мяч до кэтчера по воздуху, и болельщики «Филадельфии», известные своим негативным настроем, освистали селебрити.

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Илья Андреев

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