Две девушки ограбили игрока НФЛ на 500 тысяч долларов

Звезда НФЛ Левеон Белл лишился драгоценностей на 520 тысяч долларов. Футболист вернулся домой из тренажерного зала 25 мая и обнаружил, что две его подруги исчезли — а вместе с ними и часть его вещей.



Белл рассказал полиции, что в его доме во Флориде были разбросана одежда, а ювелирные украшения — две золотые цепи с бриллиантами, кулон с бриллиантами — и часы «Ролекс» пропали.



Полиция ведет расследование этого дела.