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16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Две девушки ограбили игрока НФЛ на 500 тысяч долларов

Он их считал подругами.

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Звезда НФЛ Левеон Белл лишился драгоценностей на 520 тысяч долларов. Футболист вернулся домой из тренажерного зала 25 мая и обнаружил, что две его подруги исчезли — а вместе с ними и часть его вещей.

Белл рассказал полиции, что в его доме во Флориде были разбросана одежда, а ювелирные украшения — две золотые цепи с бриллиантами, кулон с бриллиантами — и часы «Ролекс» пропали.

Полиция ведет расследование этого дела.

Во время загрузки произошла ошибка.

Белл пропустил прошлый сезон из-за забастовки в «Питтсбурге». В этом году он подписал контракт с «Нью-Йорк Джетс» на 4 года и 52,5 млн долларов — 35 млн из них являются гарантированными.

Илья Андреев

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