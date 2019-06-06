Две девушки ограбили игрока НФЛ на 500 тысяч долларов
Он их считал подругами.
Он их считал подругами.
Звезда НФЛ Левеон Белл лишился драгоценностей на 520 тысяч долларов. Футболист вернулся домой из тренажерного зала 25 мая и обнаружил, что две его подруги исчезли — а вместе с ними и часть его вещей.
Белл рассказал полиции, что в его доме во Флориде были разбросана одежда, а ювелирные украшения — две золотые цепи с бриллиантами, кулон с бриллиантами — и часы «Ролекс» пропали.
Полиция ведет расследование этого дела.
Белл пропустил прошлый сезон
Илья Андреев