Американский футболист перепрыгнул через быка (видео)

Источник: AP 2019

Звезда НФЛ Джош Норман поучаствовал в забеге с быками в испанской Памплоне. Защитник «Вашингтона» давно мечтал об этом, и в это межсезонье у него получилось исполнить свое желание.



На арене Норман дважды ухитрился перепрыгнуть через быка.

Затем он вместе с другими участниками гонки убегал от быков по улицам города.

После чего футболист признался, что теперь он счастлив.