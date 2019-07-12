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17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский футболист перепрыгнул через быка (видео)

Он сделал это дважды.

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Источник: AP 2019

Звезда НФЛ Джош Норман поучаствовал в забеге с быками в испанской Памплоне. Защитник «Вашингтона» давно мечтал об этом, и в это межсезонье у него получилось исполнить свое желание.

На арене Норман дважды ухитрился перепрыгнуть через быка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Затем он вместе с другими участниками гонки убегал от быков по улицам города.

Во время загрузки произошла ошибка.

После чего футболист признался, что теперь он счастлив.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом неизвестно, как к такому развлечению Нормана отнесся его клуб.

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