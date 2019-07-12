Американский футболист перепрыгнул через быка (видео)
Он сделал это дважды.
Он сделал это дважды.
Звезда НФЛ Джош Норман поучаствовал в забеге с быками в испанской Памплоне. Защитник «Вашингтона» давно мечтал об этом, и в это межсезонье у него получилось исполнить свое желание.
На арене Норман дважды ухитрился перепрыгнуть через быка.
Затем он вместе с другими участниками гонки убегал от быков по улицам города.
После чего футболист признался, что теперь он счастлив.
При этом неизвестно, как к такому развлечению Нормана отнесся его клуб.
Илья Андреев