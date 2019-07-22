Игрок НФЛ показал необычную тренировку с кирпичом (видео)
Кто готов повторить?
Кто готов повторить?
Звездный ресивер «Окленда» Антонио Браун показал в соцсетях, как готовится к новому сезону. Футболист отрабатывал прием мяча, используя вместо него кирпич.
Среди играющих в НФЛ ресиверов Браун занимает второе место по количеству ярдов — 11207.
В это межсезонье игрок потребовал обмена из «Питтсбурга», за который выступал с 2010 года. «Окленд» получил 31-летнего ресивера за пики в 3-м и 5-м раундах драфта-2019.
В этом сезоне Браун заработает 15,6 млн долларов.
Илья Андреев