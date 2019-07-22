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22 июля, источник: Sportmail.ru

Игрок НФЛ показал необычную тренировку с кирпичом (видео)

Кто готов повторить?

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Источник: AP 2019

Звездный ресивер «Окленда» Антонио Браун показал в соцсетях, как готовится к новому сезону. Футболист отрабатывал прием мяча, используя вместо него кирпич.

Во время загрузки произошла ошибка.

Среди играющих в НФЛ ресиверов Браун занимает второе место по количеству ярдов — 11207.

В это межсезонье игрок потребовал обмена из «Питтсбурга», за который выступал с 2010 года. «Окленд» получил 31-летнего ресивера за пики в 3-м и 5-м раундах драфта-2019.

В этом сезоне Браун заработает 15,6 млн долларов.

Илья Андреев

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