Игрок НФЛ показал необычную тренировку с кирпичом (видео)

Среди играющих в НФЛ ресиверов Браун занимает второе место по количеству ярдов — 11207.



В это межсезонье игрок потребовал обмена из «Питтсбурга», за который выступал с 2010 года. «Окленд» получил 31-летнего ресивера за пики в 3-м и 5-м раундах драфта-2019.



В этом сезоне Браун заработает 15,6 млн долларов.



Илья Андреев