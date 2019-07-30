Болельщик сделал на голове тату с автографом любимого игрока (фото)

Болельщик клуба НФЛ «Питтсбург Стилерс» недавно встретился с ресивером команды Джуджу Смитом-Шустером и попросил того, расписаться у него на голове.



Футболист выполнил необычную просьбу и сказал поклоннику, что если тот сделает татуировку с этим автографом, то он купит ему сезонный абонемент. И болельщик «Питтсбурга» пошел на это!