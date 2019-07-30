Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Дандолк
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:45
Копенгаген
ТНС
Футбол. Еврокубки
21:45
Чукарички
Мольде
Все события
Фоторепортажи
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
30 июля, источник: Sportmail.ru

Болельщик сделал на голове тату с автографом любимого игрока (фото)

И получил за это награду.

Наверх
Источник: AFP 2019

Болельщик клуба НФЛ «Питтсбург Стилерс» недавно встретился с ресивером команды Джуджу Смитом-Шустером и попросил того, расписаться у него на голове.

Футболист выполнил необычную просьбу и сказал поклоннику, что если тот сделает татуировку с этим автографом, то он купит ему сезонный абонемент. И болельщик «Питтсбурга» пошел на это!

Во время загрузки произошла ошибка.

В ответ Смит-Шустер, как и обещал, купил болельщику сезонный абонемент и выразил ему респект.

Во время загрузки произошла ошибка.

В НФЛ уже стартовали предсезонные сборы. В августе команды сыграют выставочные матчи, а регулярный чемпионат начнется 6 сентября.

Илья Андреев

ЦСКА и «Зенит» борются за игрока «Уфы», которого никто не знает
У «Зенита» появился соперник в борьбе за нападающего «Барселоны»
Чемпион мира должен 31 июля подписать контракт со «Спартаком»
«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу
Семин считает, что «Локомотиву» нужны как минимум 3 новых игрока
В пекло к Овечкину и Малкину: «Вегас» отверг гения из России
В «Зените» оценили вероятность бунта из-за дорогого новичка
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь