Команды НФЛ сыграли на поле, залитом водой (видео)
Грязный матч в прямом смысле.
Грязный матч в прямом смысле.
«Вашингтон» и «Сан-Франциско» сыграли матч в дождливый день в столице США. В результате игроки бегали по полю, залитому водой. Вот так, например, выглядел по ходу игры защитник гостей Майк Персон.
Удачные моменты футболисты отмечали, катаясь на поле по лужам.
Матч получился одним из самых коротких в истории НФЛ — он шел 2 часа 36 минут. «Сан-Франциско» победил «Вашингтон» в непростых погодных условиях — 9:0.
Илья Андреев