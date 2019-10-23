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22 октября, источник: Sportmail.ru

Команды НФЛ сыграли на поле, залитом водой (видео)

Грязный матч в прямом смысле.

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Источник: РИА "Новости"

«Вашингтон» и «Сан-Франциско» сыграли матч в дождливый день в столице США. В результате игроки бегали по полю, залитому водой. Вот так, например, выглядел по ходу игры защитник гостей Майк Персон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Удачные моменты футболисты отмечали, катаясь на поле по лужам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч получился одним из самых коротких в истории НФЛ — он шел 2 часа 36 минут. «Сан-Франциско» победил «Вашингтон» в непростых погодных условиях — 9:0.

Илья Андреев

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