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8 ноября, источник: Sportmail.ru

Кит сыграл в регби с моряками у Северного полюса (видео)

Это что-то невероятное.

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Источник: РИА "Новости"

Болельщики сборной ЮАР по регби записали на видео момент, как сыграли в регби с белухой, подплывшей к кораблю у Северного полюса. С судна люди бросали киту официальный мяч Кубка мира-2019, а он возвращал его обратно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик записал Алон Коуэн и выложил его позже в фейсбуке. Видео быстро собрало в интернете больше миллиона просмотров.

На Кубке мира по регби, проходившем недавно в Японии, победу одержала как раз сборная ЮАР. В финале она победила Англию.

Белухи занесены в Красную книгу. Сейчас в мире таких китов насчитывается около 150 тысяч.

Илья Андреев

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