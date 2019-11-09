Кит сыграл в регби с моряками у Северного полюса (видео)

Болельщики сборной ЮАР по регби записали на видео момент, как сыграли в регби с белухой, подплывшей к кораблю у Северного полюса. С судна люди бросали киту официальный мяч Кубка мира-2019, а он возвращал его обратно.

Ролик записал Алон Коуэн и выложил его позже в фейсбуке. Видео быстро собрало в интернете больше миллиона просмотров.



На Кубке мира по регби, проходившем недавно в Японии, победу одержала как раз сборная ЮАР. В финале она победила Англию.



Белухи занесены в Красную книгу. Сейчас в мире таких китов насчитывается около 150 тысяч.



Илья Андреев