Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Финляндия
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Армения
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Норвегия
Фарерские острова
Футбол. Сборные
20:00
Бразилия
Аргентина
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Витязь
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Уругвай
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Сочи
10
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Швейцария
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Дания
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Испания
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Румыния
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Италия
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
СКА
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
Йокерит
Б
32
Хоккей. НХЛ
16.11
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
16.11
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
16.11
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
16.11
Коламбус Блю Джэкетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
16.11
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Сборные
16.11
Перу
Колумбия
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Детройт Ред Уингз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Даллас Старз
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
35
Все события
Фоторепортажи
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
12Представлена новая форма сборной России
13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

В НФЛ игрок сорвал шлем с соперника и ударил его по голове (видео)

Полное безумие.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Зрители матча НФЛ «Кливленд» — «Питтсбург» (21:7) увидели редкое событие: массовую драку игроков на поле. В конце встречи возникла стычка между защитником «Браунс» Майлсом Гарреттом и квотербеком «Стилерс» Мэйсоном Рудольфом.

Гарретт сорвал с соперника шлем, а потом им же ударил Рудольфа по голове. За своего квотербека заступились игроки «Питтсбурга», которые начали бить футболиста «Кливленда» через шлем.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге судьи удалили самого Гарретта, защитника «Кливленда» Лэрри Огунджоби и центра «Питтсбурга» Моркиса Паунси, сообщает First and Goal.

«То, что я сделал, было идиотским поступком. Я не должен был позволять себе такого. Я поддался эмоциям», — сказал Гарретт.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам главного тренера «Питтсбурга» Фредди Китченса, «такому поступку нет прощения».

Гарретту теперь грозит длительная дисквалификация.

Илья Андреев

Дзюба: Безумно расстраивает, что не будет Черышева и Головина
Российские фигуристы сотворили чудо в первый день Гран-при
Главой судейского комитета РФС стал крупный бизнесмен
«Сочи» и «Динамо» сыграют без зрителей и без трансляции
Черчесов прокомментировал слухи о стремлении вернуть Акинфеева
СКА одержал седьмую победу подряд над «Куньлунем» в КХЛ
Российская пара выиграла ритм-танец на этапе Гран-при в Москве
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь