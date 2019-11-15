В НФЛ игрок сорвал шлем с соперника и ударил его по голове (видео)

Источник: РИА "Новости"

Зрители матча НФЛ «Кливленд» — «Питтсбург» (21:7) увидели редкое событие: массовую драку игроков на поле. В конце встречи возникла стычка между защитником «Браунс» Майлсом Гарреттом и квотербеком «Стилерс» Мэйсоном Рудольфом.



Гарретт сорвал с соперника шлем, а потом им же ударил Рудольфа по голове. За своего квотербека заступились игроки «Питтсбурга», которые начали бить футболиста «Кливленда» через шлем.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hTTzJ52IBHQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге судьи удалили самого Гарретта, защитника «Кливленда» Лэрри Огунджоби и центра «Питтсбурга» Моркиса Паунси, сообщает First and Goal.



«То, что я сделал, было идиотским поступком. Я не должен был позволять себе такого. Я поддался эмоциям», — сказал Гарретт.