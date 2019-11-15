В НФЛ игрок сорвал шлем с соперника и ударил его по голове (видео)
Полное безумие.
Полное безумие.
Зрители матча НФЛ «Кливленд» — «Питтсбург» (21:7) увидели редкое событие: массовую драку игроков на поле. В конце встречи возникла стычка между защитником «Браунс» Майлсом Гарреттом и квотербеком «Стилерс» Мэйсоном Рудольфом.
Гарретт сорвал с соперника шлем, а потом им же ударил Рудольфа по голове. За своего квотербека заступились игроки «Питтсбурга», которые начали бить футболиста «Кливленда» через шлем.
В итоге судьи удалили самого Гарретта, защитника «Кливленда» Лэрри Огунджоби и центра «Питтсбурга» Моркиса Паунси, сообщает First and Goal.
«То, что я сделал, было идиотским поступком. Я не должен был позволять себе такого. Я поддался эмоциям», — сказал Гарретт.
По словам главного тренера «Питтсбурга» Фредди Китченса, «такому поступку нет прощения».
Гарретту теперь грозит длительная дисквалификация.
Илья Андреев