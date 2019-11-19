В Канаде болельщик не носит штаны 18 лет. Он ждет чемпионства своей команды (фото)

В ноябре 2001 года болельщик команды по американскому футболу «Виннипег Блю Бомберс» Крис Мэттью был уверен, что через несколько дней его любимая команда станет чемпионом. Поэтому он заявил своим друзьям в баре, куда пришел в шортах, что наденет штаны, когда «Виннипег» выиграет Грэй Кап. В финале «Блю Бомберс» проиграли, и с тех пор Мэттью не носит штаны. В Виннипеге, а теперь и во всей Канаде его называют «парень в шортах».

Сам Крис рассказал, что спокойно относится к тому, что везде приходится ходить в шортах и не испытывает из-за этого особых проблем — даже в холодную зимнюю погоду.



Сейчас Мэттью на пенсии, а до этого он работал учителем в школе. Директор школы с пониманием относился к стилю одежды Криса, а дети еще больше любили его за такую неформальность.



24 ноября «Виннипег» спустя долгое время вновь поборется за чемпионство. В случае победы Крис Мэттью снова сможет ходить в штанах.



Илья Андреев