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26 ноября, источник: Sportmail.ru

В Канаде болельщик надел штаны впервые за 18 лет (видео)

Дождался чемпионства своей команды.

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Источник: РИА "Новости"

В Канадской футбольной лиге по американскому футболу определился чемпион — впервые с 1990 года победителем Grey Cup стал «Виннипег».

Долгожданная победа особенно порадовала 62-летнего болельщика Криса Мэттью. Еще в 2001-м он поспорил с друзьями в баре, сказав им, что будет ходить в штанах после чемпионства «Виннипега». Команда в тот год считалась фаворитом, но победить ей тогда не удалось.

В итоге Мэттью вынужден был 18 лет ходить в шортах и иногда в килте. В Канаде он стал известен «парень в шортах». В такой одежде он приходил в школу, где работал учителем, и выходил зимой чистить снег перед домом.

И вот после победы «Виннипега» Мэттью впервые надел штаны, и неудивительно, что у него не очень ловко это получилось. Зато за него порадовался весь стадион.

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Илья Андреев

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