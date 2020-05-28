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18:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НФЛ сжег за день 10 тысяч калорий (фото)

Просто монстр.

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Источник: AFP 2020

Игрок «Лос-Анджелес Рэмс» Тэйлор Рэпп принял участие в необычном челлендже — за день нужно сжечь 10 тысяч калорий.

Футболист с 4 утра проехал 201 км на велосипеде (из 166 км за одну поездку), проплыл 2 км, пробежал 4,8 км и прошел 6,4 км по горной местности. Рэпп завершил свой активный день в 9 вечера, за это время он сделал почти 94 тысячи шагов и потратил 10 500 калорий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рэпп дебютировал в НФЛ в прошлом сезоне, в регулярном чемпионате защитник сделал 100 захватов и перехватил две передачи.

Илья Андреев

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