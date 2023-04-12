Российский волейболист провел матч со сломанным пальцем

Волейболист команды «Зенит» из Санкт-Петербурга сломал палец во время матча с командой «Динамо-ЛО» Ленинградской области. Об этом пишет издание «Спорт Бизнес Online».

Связующий клуба и сборной России Игорь Кобзарь доиграл четвертьфинальную игру с лангетой. Для игрока его позиции сломать палец — означает покинуть матч. Игорь понимал значимость противостояния и решил, что останется на площадке и поможет своим партнерам по команде.