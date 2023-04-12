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13:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский волейболист провел матч со сломанным пальцем

Игорь Кобзарь играл с травмой.

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Источник: Reuters

Волейболист команды «Зенит» из Санкт-Петербурга сломал палец во время матча с командой «Динамо-ЛО» Ленинградской области. Об этом пишет издание «Спорт Бизнес Online».

Связующий клуба и сборной России Игорь Кобзарь доиграл четвертьфинальную игру с лангетой. Для игрока его позиции сломать палец — означает покинуть матч. Игорь понимал значимость противостояния и решил, что останется на площадке и поможет своим партнерам по команде.

«Зенит» вышел в полуфинал, где встретится с клубом «Динамо».

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