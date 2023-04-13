Олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева ушла из ЦСКА

Гандболистка Дарья Дмитриева расторгла контракт с ЦСКА по соглашению сторон. Разыгрывающая перешла в словенский клуб «Крим Меркатор», где останется на сезон с возможностью продления еще на год. Официальный телеграм-канал клуба уточняет что в текущем сезоне Дарья выступала за этот клуб на правах аренды.



«Я хочу поблагодарить ЦСКА за то, что дали мне возможность быть игроком нового клуба в столице нашей страны. В 2019 году я представляла, что команда может достичь многого. Так и случилось, мы прошли большой путь вместе с девчонками, руководством и, конечно же, нашими верными болельщиками! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто относится к гандбольной команде ЦСКА. Я счастлива, что удалось играть за такой классный клуб, горжусь тем, что мы добились за эти годы. И поддержка, которая всегда преследовала нашу команду с трибун, навсегда останется в моем сердце! Спасибо! Надеюсь, у меня еще появится возможность вернуться!», — сказала Дарья Дмитриева пресс-службе ЦСКА.