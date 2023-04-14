НФЛ и профсоюз игроков объявили о разработке нового шлема

Лига заявила, что инициатива в разработке новой экипировки была вызвана статистикой, согласно которой, половина сотрясений мозга у квотербеков вызвана ударами шлема о землю.

Шлем будет доступен в следующем сезоне, но будет не обязателен для игроков. Эффективность VICIS ZERO2 MATRIX уже на 7% лучше, чем у его предшественников, которые чаще всего носили квотербеки в сезоне 2022−2023, пишут в CNN.