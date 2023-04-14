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10:35 (мск), источник: Sportmail.ru

НФЛ и профсоюз игроков объявили о разработке нового шлема

НФЛ разрабатывает новый шлем для квотербеков.

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Источник: AP 2022

НФЛ и профсоюз игроков лиги разрабатывают новый шлем для квотербеков, чтобы уменьшить количество сотрясений мозга.

Лига заявила, что инициатива в разработке новой экипировки была вызвана статистикой, согласно которой, половина сотрясений мозга у квотербеков вызвана ударами шлема о землю.

Шлем будет доступен в следующем сезоне, но будет не обязателен для игроков. Эффективность VICIS ZERO2 MATRIX уже на 7% лучше, чем у его предшественников, которые чаще всего носили квотербеки в сезоне 2022−2023, пишут в CNN.

В играх прошедшего сезона игроки получили 149 сотрясений мозга. Это на 18% больше, чем в сезоне 2021−2022, сообщила НФЛ в феврале.

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