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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Команду «Вашингтон Коммандерс» продадут за рекордную сумму

Группа бизнесменов покупает команду НФЛ.

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Источник: AP 2022

Дэн Снайдер достиг предварительного соглашения о продаже франшизы НФЛ «Вашингтон Коммандерс» с группой бизнесменов. В нее входят совладелец команд НБА и НХЛ Джош Харрис, миллиардер Митчелл Рейлс и знаменитый баскетболист Мэджик Джонсон.

Клуб продадут за рекордные 6,05 миллиардов долларов, сообщают ESPN. Эта сумма превысит предыдущий рекорд 4,65 миллиардов долларов, когда была куплена франшиза НФЛ «Денвер Бронкос».

Скорее всего, сделка о продаже будет одобрена до собрания лиги, которое запланировано на 22—24 мая.

«Вашингтон Коммандерс» закончили прошлый сезон с результатом 8 побед, 8 поражений и одна ничья.

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