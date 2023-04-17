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18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Скончалась гандболистка Виктория Дивак

на 30-м году жизни не стало Виктории Дивак.

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Источник: Официальный сайт Федерации гандбола России

Разыгрывающая гандбольного клуба «Астраханочка» Виктория Дивак скончалась на 30-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Причины смерти не уточняются.

Виктория Дивак трижды становилась чемпионкой России в составе команды «Динамо-Синара». Выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.

В составе юниорской сборной России в 2009 году Виктория выиграла чемпионат Европы.

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