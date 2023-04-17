Скончалась гандболистка Виктория Дивак
на 30-м году жизни не стало Виктории Дивак.
на 30-м году жизни не стало Виктории Дивак.
Разыгрывающая гандбольного клуба «Астраханочка» Виктория Дивак скончалась на 30-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Причины смерти не уточняются.
Виктория Дивак трижды становилась чемпионкой России в составе команды «Динамо-Синара». Выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.
В составе юниорской сборной России в 2009 году Виктория выиграла чемпионат Европы.