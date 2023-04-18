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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Следствие рассматривает две версии гибели спортсменки Виктории Дивак

Подробности о смерти гандболистки.

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Источник: Официальный сайт Федерации гандбола России

В понедельник 17 апреля погибла гандболистка клуба «Астраханочка» Виктория Дивак. Тело спортсменки с травмами после падения с высоты обнаружили у дома на улице Софьи Перовской в Астрахани.

Криминальная версия не рассматривается, так как Виктория находилась дома одна, а дверь в квартиру на восьмом этаже была закрыта.

«Следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и суицид», — заявил представитель правоохранительных органов журналистам РИА Новости.

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