Следствие рассматривает две версии гибели спортсменки Виктории Дивак
Подробности о смерти гандболистки.
Подробности о смерти гандболистки.
В понедельник 17 апреля погибла гандболистка клуба «Астраханочка» Виктория Дивак. Тело спортсменки с травмами после падения с высоты обнаружили у дома на улице Софьи Перовской в Астрахани.
Криминальная версия не рассматривается, так как Виктория находилась дома одна, а дверь в квартиру на восьмом этаже была закрыта.
«Следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и суицид», — заявил представитель правоохранительных органов журналистам РИА Новости.