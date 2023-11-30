Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России

Как говорится в заявлении на официальном сайте BWF, Россия нарушила условия членства в организации, включив в свою юрисдикцию представительства Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Решение должно быть подтверждено на годовом общем собрании акционеров BWF, которое состоится в китайском Чэнду в 2024 году.

При этом отмечается, что решение, позволяющие игрокам с российским паспортом участвовать в турнирах под эгидой BWF в качестве нейтральных спортсменов, остается в силе. BWF внесет изменения в свои процедуры, чтобы разрешить таким игрокам регистрироваться на турниры напрямую.