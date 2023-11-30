Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России
Решение было принято на заседании cовета Всемирной федерации бадминтона (BWF) 11 ноября.
Решение было принято на заседании cовета Всемирной федерации бадминтона (BWF) 11 ноября.
Как говорится в заявлении на официальном сайте BWF, Россия нарушила условия членства в организации, включив в свою юрисдикцию представительства Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Решение должно быть подтверждено на годовом общем собрании акционеров BWF, которое состоится в китайском Чэнду в 2024 году.
При этом отмечается, что решение, позволяющие игрокам с российским паспортом участвовать в турнирах под эгидой BWF в качестве нейтральных спортсменов, остается в силе. BWF внесет изменения в свои процедуры, чтобы разрешить таким игрокам регистрироваться на турниры напрямую.
С 9 по 14 апреля 2024 года в немецком Саарбрюккене пройдет чемпионат Европы по бадминтону.