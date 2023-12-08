Суперзвезда гольфа отправится в Саудовскую Аравию за $600 млн

Лига LIV Golf Tour была создана в 2022 году при поддержке Саудовской Аравии и стала прямым конкурентом американской PGA Tour, которая долгие годы была монополистом в мире гольфа. За короткое время LIV перекупила у PGA несколько десятков ведущих гольфистов, предлагая им баснословные суммы только за переход — от 100 млн долларов и более.

Рам является одним из сильнейших гольфистов мира. В июле 2020 года он впервые стал первым номером мирового рейтинга. В общей сложности он возглавлял мировой рейтинг на протяжении 52 недель. Последний раз 29-летний испанец был первой клюшкой мира в мае этого года.

«Мне нравится мое решение. Я уже привык к негативным комментариям в прессе и в социальных сетях. Это часть жизни публичного человека, тебе просто надо стараться как-то с этим справляться. Решение перейти в LIV точно не определяет меня как человека и не меняет, кто я есть», — сказал Рам.

До Рама самым звездным гольфистом, перешедшим в лигу LIV, стал легенда мирового гольфа Фил Микельсон. За свой переход 51-летний американец получил около 200 млн долларов. Также LIV предлагали около 750 млн долларов самому известному гольфисту на планете Тайгеру Вудсу, но от отказался от данного предложения.

По информации издания Marca, Рам получит за свой переход в LIV около 600 млн долларов. При этом за всю свою восьмилетнюю профессиональную карьеру испанец в качестве призовых заработал 77,2 млн долларов. Стоит отметить, что в июне 2022 года Рам публично заявлял, что «его сердце принадлежит PGA Tour».