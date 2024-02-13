Турнир по гольфу был прерван из-за жирафов: видео
Соревнования в Кении были приостановлены из-за появления на поле грациозных животных.
Соревнования в Кении были приостановлены из-за появления на поле грациозных животных.
В Кении прошел турнир по гольфу среди женщин Magical Kenya Ladies Open. В финальном раунде пришлось приостановить турнир, так как на поле для гольфа появились жирафы.
Данные соревнования проводятся с 2019 года на территории заповедника Випинго-Ридж, доступ людей на территорию заповедника существенно ограничен.
Победительницей турнира стала 19-летняя Шэннон Тан из Сингапура. Второе место у представительницы Италии Алессандры Фанали.