Когда тренировки превращаются в свидания: 4 скандальных романа спортсменов

Американский пловец Майкл Фелпс, многократный олимпийский чемпион, всегда стремился держать личную жизнь в тени. Однако во время Олимпиады в Рио в 2016 году СМИ узнали о его романе с австралийской пловчихой и спортивным диетологом Меган Росси, с которой он тренировался и консультировался по питанию. История быстро стала предметом обсуждения — не только в таблоидах, но и среди коллег, ведь подобные связи в сборных часто считаются нежелательными.