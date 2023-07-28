Ирина Винер: если бы я сказала Кабаевой прыгнуть с 20-го этажа, она бы прыгнула

«Во главе же угла для меня стоит, конечно, Алина Кабаева. И не только из-за завоеванных наград. По совокупности таланта и человеческих качеств. Она улыбалась в любой ситуации, покоряла зал и судей потрясающим настроем.



Кроме того, Алина всегда слышала меня и слушала. Уже как-то говорила вам в интервью: если бы даже скомандовала (абсолютно умозрительно, абстрактно!), мол, прыгни с десятого или двадцатого этажа, так нужно, все будет хорошо, и Алина шагнула бы вперед, тут же выполнила бы приказ без тени сомнения. Поскольку, повторяю, безгранично верила мне.



В итоге мы добились профессиональных высот. Блестящая гимнастка, талантливая девочка, сумевшая реализовать потенциал. С ее помощью художественная гимнастика вышла на иной уровень. Алина знала: никогда не сделаю, не посоветую того, что может ей навредить. Так и надо — верить тренеру, надеяться на свои силы и любить гимнастику. Без этого не добиться побед», — сказала Винер.