Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Акрон
Арсенал
Футбол. Еврокубки
27.07
Линфилд
Погонь
25
Футбол. Еврокубки
27.07
Шкупи
Левски
02
Футбол. Еврокубки
27.07
Крусейдерс
Русенборг
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Железничар
Нефтчи
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Сутьеска
Санта-Колома
20
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
15Самые дорогие футбольные трансферы этого лета
15:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Ирина Винер: если бы я сказала Кабаевой прыгнуть с 20-го этажа, она бы прыгнула

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер в интервью ТАСС рассказала о своей любимой ученице, олимпийской чемпионке Алине Кабаевой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Во главе же угла для меня стоит, конечно, Алина Кабаева. И не только из-за завоеванных наград. По совокупности таланта и человеческих качеств. Она улыбалась в любой ситуации, покоряла зал и судей потрясающим настроем.

Кроме того, Алина всегда слышала меня и слушала. Уже как-то говорила вам в интервью: если бы даже скомандовала (абсолютно умозрительно, абстрактно!), мол, прыгни с десятого или двадцатого этажа, так нужно, все будет хорошо, и Алина шагнула бы вперед, тут же выполнила бы приказ без тени сомнения. Поскольку, повторяю, безгранично верила мне.

В итоге мы добились профессиональных высот. Блестящая гимнастка, талантливая девочка, сумевшая реализовать потенциал. С ее помощью художественная гимнастика вышла на иной уровень. Алина знала: никогда не сделаю, не посоветую того, что может ей навредить. Так и надо — верить тренеру, надеяться на свои силы и любить гимнастику. Без этого не добиться побед», — сказала Винер.

Алина Кабаева является олимпийской чемпионкой 2004 года и бронзовой призеркой Игр 2000 года в индивидуальном многоборье. Также она восемь раз побеждала на чемпионатах мира и дважды становилась абсолютной чемпионкой мира. Спортивную карьеру Кабаева завершила в 2007 году в возрасте 24 лет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рияд Марез перешел из «Манчестер Сити» в «Аль-Ахли»
«Ред Булл Зальцбург» уволил главного тренера из-за его переговоров...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь