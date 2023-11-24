Ирина Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сравнила гимнастические залы в России и США. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сравнила гимнастические залы в России и США. Об этом сообщает ТАСС.
В пятницу, 24 ноября, в Ватутинках состоялось торжественное открытие Дворца воспитания и спорта под управлением Ирины Винер. В торжественном открытии дворца приняли участие гимнастки Дина и Арина Аверины, Юлия Барсукова, боксер Александр Лебзяк, фехтовальщица Софья Великая и другие именитые спортсмены.
Заслуженный тренер России высказалась по поводу намерений международных спортивных федераций брать деньги за проверку российских спортсменов на предмет их публичных связей с ЦСКА и «Динамо».
«Спортсмены наши, дети, должны заплатить около 500 тыс. рублей, чтобы их проверили. И все сами! Не имеют права оплачивать ни министерство спорта, ни Олимпийский комитет России (ОКР). Они делают все для того, чтобы мы не участвовали, но мы зато в таких шикарных залах, а они все мотаются. Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали в Америку и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — сказала Винер.
В конце марта Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом. Для этого будет создана специальная комиссия, которая проведет оценку спортсменов на соответствие нейтральному статусу.