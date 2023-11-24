Ирина Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

«Спортсмены наши, дети, должны заплатить около 500 тыс. рублей, чтобы их проверили. И все сами! Не имеют права оплачивать ни министерство спорта, ни Олимпийский комитет России (ОКР). Они делают все для того, чтобы мы не участвовали, но мы зато в таких шикарных залах, а они все мотаются. Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали в Америку и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — сказала Винер.