Европейский гимнастический союз выступил против возвращения россиян на турниры

«Генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против разрешения спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии вернуться к соревнованиям по гимнастике на территории Европы с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение Международной федерации гимнастики (FIG)», — говорится в заявлении пресс-службы, которое приводит ТАСС.