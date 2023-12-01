Европейский гимнастический союз выступил против возвращения россиян на турниры

«Генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против разрешения спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии вернуться к соревнованиям по гимнастике на территории Европы с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение Международной федерации гимнастики (FIG)», — говорится в заявлении пресс-службы, которое приводит ТАСС.
Ранее, Международная федерация гимнастики приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Позднее были опубликованы критерии допуска спортсменов.