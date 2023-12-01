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13:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Европейский гимнастический союз выступил против возвращения россиян на турниры

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза на заседании в Софии проголосовала против возвращения россиян и белорусов на официальные европейские соревнования с 1 января 2024 года.

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Источник: РИА "Новости"

«Генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против разрешения спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии вернуться к соревнованиям по гимнастике на территории Европы с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение Международной федерации гимнастики (FIG)», — говорится в заявлении пресс-службы, которое приводит ТАСС.

Ранее, Международная федерация гимнастики приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Позднее были опубликованы критерии допуска спортсменов.

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