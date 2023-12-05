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16:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Гимнастки Аверины заявили, что еще не завершили карьеру

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины сообщили, что еще не приняли решение о завершении спортивной карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее спортсменки говорили, что завершат карьеру в случае недопуска россиян на ОИ-2024 в Париже. В середине декабря в Нижнем Новгороде состоится премьера театрализованного гимнастического шоу «Лебединое озеро» с участием Дины и Арины Авериных.

«Мы полностью не переключились, просто у нас появилось больше свободного времени. Но мы еще не завершили карьеру, нигде не объявляли об этом. Мы не любим оставаться на достигнутом, всегда двигаемся вперед. Сейчас нам больше удовольствия приносят выступления в шоу, там больше энергетики и эмоций, ты выходишь раскрепощенным и не задумываешься, сделаешь ли ошибку или нет», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.

Арина Аверина последний раз участвовала в соревнованиях в начале августа, Дина Аверина — в начале мая.

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