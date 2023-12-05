Гимнастки Аверины заявили, что еще не завершили карьеру

«Мы полностью не переключились, просто у нас появилось больше свободного времени. Но мы еще не завершили карьеру, нигде не объявляли об этом. Мы не любим оставаться на достигнутом, всегда двигаемся вперед. Сейчас нам больше удовольствия приносят выступления в шоу, там больше энергетики и эмоций, ты выходишь раскрепощенным и не задумываешься, сделаешь ли ошибку или нет», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.