Сестры Аверины: В нейтральном статусе на ОИ выступать не хочется

Ирина Винер высказалась о выступлениях спортсменов в нейтральном статусе.

«Флаг и гимн России — принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины — зачем вообще тогда выступать? Мы и в России хорошо выступаем, очень серьезная борьба», — сказала Винер в эфире «Соловьев Live».

«Мы знали позицию Ирины Александровны по гимну и флагу, никакой особой реакции не было, не удивились. Мы и так уже ездили на чемпионат мира и Олимпиаду под нейтральным статусом и еще раз так выступать не очень-то и хочется. Поэтому полностью поддерживаем позицию Ирины Александровны», — приводит слова сестер Авериных Sport 24.

Ранее, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что гимнастки больше никогда не будут выступать на международных стартах без флага и гимна страны.