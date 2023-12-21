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11:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Сестры Аверины: В нейтральном статусе на ОИ выступать не хочется

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины отреагировали на слова Ирины Винер, которая заявила, что российские спортсмены — не бомжи, чтобы ехать на ОИ в нейтральном статусе.

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Источник: РИА "Новости"

Ирина Винер высказалась о выступлениях спортсменов в нейтральном статусе.

«Флаг и гимн России — принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины — зачем вообще тогда выступать? Мы и в России хорошо выступаем, очень серьезная борьба», — сказала Винер в эфире «Соловьев Live».

«Мы знали позицию Ирины Александровны по гимну и флагу, никакой особой реакции не было, не удивились. Мы и так уже ездили на чемпионат мира и Олимпиаду под нейтральным статусом и еще раз так выступать не очень-то и хочется. Поэтому полностью поддерживаем позицию Ирины Александровны», — приводит слова сестер Авериных Sport 24.

Ранее, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что гимнастки больше никогда не будут выступать на международных стартах без флага и гимна страны.

Сборная России по художественной гимнастике выступила без флага и гимна на Олимпиаде в Токио и чемпионате мира — 2021 в японском Китакюсю.

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