Призер Олимпийских игр по гимнастике Стретович завершил карьеру

«Моя карьера длиной в 21 год была яркой, интересной, были взлеты, триумфальные победы не только на российской, но и на международной арене. Теперь меня ждет новый этап, я уверен, он будет не менее интересный. Теперь меня ждет новый этап, я уверен он будет не менее интересный. Я не ухожу из спорта, я остаюсь в нем, но уже в другой роли», — написал Стретович.

Иван Стретович является серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Также на его счету золотая медаль чемпионата мира в командных соревнованиях 2019 года в составе команды с Никитой Нагорным, Давидом Белявским, Денисом Аблязиным, Артуром Далалояном и Владиславом Поляшовым.