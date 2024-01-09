Призер Олимпийских игр по гимнастике Стретович завершил карьеру
27-летний Иван Стретович заявил, что остается в спортивной гимнастике, но уже в другой роли.
27-летний Иван Стретович заявил, что остается в спортивной гимнастике, но уже в другой роли.
«Моя карьера длиной в 21 год была яркой, интересной, были взлеты, триумфальные победы не только на российской, но и на международной арене. Теперь меня ждет новый этап, я уверен, он будет не менее интересный. Теперь меня ждет новый этап, я уверен он будет не менее интересный. Я не ухожу из спорта, я остаюсь в нем, но уже в другой роли», — написал Стретович.