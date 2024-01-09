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11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Призер Олимпийских игр по гимнастике Стретович завершил карьеру

27-летний Иван Стретович заявил, что остается в спортивной гимнастике, но уже в другой роли.

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Источник: Соцсети

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Иван Стретович объявил в соцсетях о завершении карьеры спортсмена.


«Моя карьера длиной в 21 год была яркой, интересной, были взлеты, триумфальные победы не только на российской, но и на международной арене. Теперь меня ждет новый этап, я уверен, он будет не менее интересный. Теперь меня ждет новый этап, я уверен он будет не менее интересный. Я не ухожу из спорта, я остаюсь в нем, но уже в другой роли», — написал Стретович.

Иван Стретович является серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Также на его счету золотая медаль чемпионата мира в командных соревнованиях 2019 года в составе команды с Никитой Нагорным, Давидом Белявским, Денисом Аблязиным, Артуром Далалояном и Владиславом Поляшовым.

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Призер Олимпийских игр по гимнастике Стретович завершил карьеру
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