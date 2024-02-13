Чусовитина в 48 лет попробует отобраться на девятую Олимпиаду

Кубок мира является одним из квалификационных турниров на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По итогам всех четырех этапов Кубка мира два лучших гимнаста в каждой дисциплине получат лицензии на Олимпиаду в Париже.

Таким образом, 48-летняя спортсменка будет бороться за участие на девятых Олимпийских играх в своей спортивной карьере. Вместе с ней на Кубок мира отправятся еще две гимнастки из Узбекистана. Если Чусовитина не сможет отобраться на Олимпиаду через Кубок мира, то у нее останется возможность получить олимпийскую путевку через чемпионат Азии, который пройдет в мае в Ташкенте.

Оксана Чусовитина является рекордсменкой среди гимнасток по количеству участий в Олимпийских играх. Она выступала на всех летних Олимпиадах в период с 1992 по 2021 год. На ее счету золото Барселоны-1992 в командном первенстве (в составе Объединенной команды республик бывшего СССР) и серебро Пекина-2008 в опорном прыжке (в составе сборной Германии).

С 2013 года Чусовитина выступает под флагом из Узбекистана. На Олимпийских играх в Токио она выступила в опорном прыжке и заняла 14-е место из 19.