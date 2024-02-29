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11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Никита Нагорный заявил, что не планирует завершать карьеру гимнаста

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру в этом году.

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Источник: РИА "Новости"

«У меня нет таких мыслей [о завершении карьеры]. В этом году я в любом случае продолжу выступать, а дальше все будет зависеть от загруженности.

В этом году в зале я был раз десять, этого мало, учитывая, что я хочу выступить на стартующем 11 марта чемпионате России, а Игры будущего заканчиваются 3 марта и потом еще [пройдет] Всемирный фестиваль молодежи», — приводит слова Нагорного ТАСС.

В апреле 2023 года Нагорный стал президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта, которая отвечает за развитие, продвижение и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья.

Никита Нагорный завоевал золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире, а также стал обладателем двух бронзовых наград в многоборье и на перекладине. Гимнаст также является трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

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