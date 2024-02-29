Никита Нагорный заявил, что не планирует завершать карьеру гимнаста

«У меня нет таких мыслей [о завершении карьеры]. В этом году я в любом случае продолжу выступать, а дальше все будет зависеть от загруженности.



В этом году в зале я был раз десять, этого мало, учитывая, что я хочу выступить на стартующем 11 марта чемпионате России, а Игры будущего заканчиваются 3 марта и потом еще [пройдет] Всемирный фестиваль молодежи», — приводит слова Нагорного ТАСС.