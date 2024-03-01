Винер оценила победу Лалы Крамаренко на чемпионате России

Сегодня, 1 марта, на проходящем в Москве чемпионате России, 19-летняя Лала Крамаренко завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье. Второе место заняла Карина Киреева. Бронзовые медали соревнований вручили Милене Щенятской и Арине Янковской, так как они набрали одинаковое количество баллов.

"Соревнования были нелегкие. Сегодня в первый день весны был финал многоборья, где выступали 24 сильнейшие гимнастки. Надо сказать, что борьба была очень принципиальная, очень сложная. У кого-то сдали нервы, кто-то выдержал, кто-то великолепно делал новую программу, кто-то делал не великолепно и совершал ошибки в тонких местах. А где тонко, там и рвется. Пьедестал у нас красивый, талантливый, на самом высоком уровне.

Наша программа предусмотрена для того, чтобы наши гимнастки делали то, что они умеют. Сегодня Крамаренко делала новую программу довольно успешно, несмотря на некоторые нюансы, которые были продиктованы ее здоровьем. Она собралась, преодолела себя. Как в олимпийском девизе, который мы до сих пор соблюдаем: это преодолеть себя. Сегодня Лала была выше, быстрее, сильнее, выразительнее, а, как известно, художественная гимнастика — это в первую очередь музыка и чувства«, — приводит слова Ирины Винер “РИА Новости Спорт”.