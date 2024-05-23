Чусовитина из-за травмы не выступит на девятой по счету Олимпиаде

48-летняя спортсменка, представляющая Узбекистан, снялась с чемпионата Азии по спортивной гимнастике из-за травмы, которую она получила во время тренировки. Этот турнир был последним шансом для Чусовитиной отобраться на Олимпийские игры в Париже.

«Дорогие мои друзья, болельщики и все, кто любит гимнастику, к сожалению, у меня для вас печальная новость. Вчера, во время тренировки на чемпионате Азии, который проходит в Ташкенте и является отборочным мероприятием к Олимпиаде в Париже, получила травму во время тренировки. Я не смогу принять участие и очень расстроена, так как долго готовилась. Хочу выразить всем вам благодарность, но вы можете прийти и поддержать наших девочек. Вот чем я буду заниматься завтра», — написала Чусовитина.

Оксана Чусовитина является рекордсменкой среди гимнасток по количеству участий в Олимпийских играх. Она выступала на всех летних Олимпиадах в период с 1992 по 2021 год. На ее счету золото Барселоны-1992 в командном первенстве (в составе Объединенной команды республик бывшего СССР) и серебро Пекина-2008 в опорном прыжке (в составе сборной Германии).

С 2013 года Чусовитина выступает под флагом из Узбекистана. На Олимпийских играх в Токио она выступила в опорном прыжке и заняла 14-е место из 19.

Рекордсменом по числу участий в Олимпийских играх является канадский жокей Иан Миллар, который выступил на десяти Олимпиадах в период с 1972 по 2012 год. Еще три спортсмена выступали на Играх девять раз: яхтсмен Хуберт Раудашль (Австрия), а также стрелки Афанасий Кузьмин (СССР/Латвия) и Нино Салуквадзе (СССР/Грузия).