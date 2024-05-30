Винер: Спортсмены сегодня должны грудью стоять за президента
30 мая глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
30 мая глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
На церемонии награждения в московском Кремле Ирина Винер выступила с речью.
«Есть такое выражение — “помазанник божий”. Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда. Мы должны понимать и знать, что сегодня такое время, что мы должны грудью стоять за вашей спиной. И спортсмены тоже», — приводит слова Винер РИА Новости.
В 1992 году Ирина Винер пришла на пост главного тренера Центра олимпийской подготовки, а в 2001 году стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. С 2008 года она является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.
В апреле 2024 Ирина Винер назвала российских спортсменов, собирающихся на Игры-2024 без флага и гимна, бомжами. Недавно глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ответила на критику со стороны олимпийской чемпионки Маргариты Мамун.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Беларуси. При этом они не будут допущены до участия в командных соревнованиях, а их награды не будут отображаться в медальном зачете.