Винер: Спортсмены сегодня должны грудью стоять за президента

На церемонии награждения в московском Кремле Ирина Винер выступила с речью.

«Есть такое выражение — “помазанник божий”. Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда. Мы должны понимать и знать, что сегодня такое время, что мы должны грудью стоять за вашей спиной. И спортсмены тоже», — приводит слова Винер РИА Новости.

В 1992 году Ирина Винер пришла на пост главного тренера Центра олимпийской подготовки, а в 2001 году стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. С 2008 года она является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.

В апреле 2024 Ирина Винер назвала российских спортсменов, собирающихся на Игры-2024 без флага и гимна, бомжами. Недавно глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ответила на критику со стороны олимпийской чемпионки Маргариты Мамун.