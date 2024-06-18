Армянские гимнастки снялись с Игр БРИКС по политическим причинам

«Сначала главной судьей была назначена представительница Армении. Потом поменяли, и теперь главный судья соревнований из Азербайджана. Вот Армения и снялась», — приводит слова гимнастки «Матч ТВ».

Игры БРИКС проходят в Казани. Церемония открытия состоялась 12 июня, соревнования продлятся до 23 июня. На данный момент сборная России лидирует в общем медальном зачете, выиграв 249 медалей, 120 из них — золотые. На втором месте идет сборная Белоруссии, у которой 99 наград. У сборной Китая 17 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.