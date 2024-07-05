Нагорный: Мой канал удалили, хотел оставить его детям и внукам
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что его канал на Youtube удалили.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что его канал на Youtube удалили.
«Сегодня не стало моего канала на ютубе! 10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента… Тысячи детишек пришли в спорт благодаря этому каналу, тысячи взрослых начали просто заниматься спортом! Я хочу сказать больше спасибо всем, кто был рядом на протяжении этого большого пути, ну и, конечно, команде, которая трудилась над созданием контента каждый день!
“Обмен спортом”, “Вам слабо?!” — проекты, которые полюбили миллионы людей! Но самое главное, что для меня это был видео дневник, который я хотел оставить детям и внукам, от начала моей профессиональной карьеры, создания семьи, всех чемпионатов Европы, мира, Олимпийских Игр, конечно, рождения Марка и до сегодняшнего дня. Остаемся на связи на других площадках», — говорится в сообщении, которое Нагорный опубликовал в телеграм-канале.
27-летний Нагорный завоевал золото Олимпийских игр в Токио в командных упражнениях, он также является серебряным призером Олимпиады в этой дисциплине на Играх-2016. Кроме того, в активе россиянина две бронзы ОИ-2020 в индивидуальных соревнованиях — в личном многоборье и на перекладине. Нагорный — трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы.