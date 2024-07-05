Нагорный: Мой канал удалили, хотел оставить его детям и внукам

«Сегодня не стало моего канала на ютубе! 10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента… Тысячи детишек пришли в спорт благодаря этому каналу, тысячи взрослых начали просто заниматься спортом! Я хочу сказать больше спасибо всем, кто был рядом на протяжении этого большого пути, ну и, конечно, команде, которая трудилась над созданием контента каждый день!



“Обмен спортом”, “Вам слабо?!” — проекты, которые полюбили миллионы людей! Но самое главное, что для меня это был видео дневник, который я хотел оставить детям и внукам, от начала моей профессиональной карьеры, создания семьи, всех чемпионатов Европы, мира, Олимпийских Игр, конечно, рождения Марка и до сегодняшнего дня. Остаемся на связи на других площадках», — говорится в сообщении, которое Нагорный опубликовал в телеграм-канале.