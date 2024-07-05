09:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Нагорный: Мой канал удалили, хотел оставить его детям и внукам

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что его канал на Youtube удалили.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня не стало моего канала на ютубе! 10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента… Тысячи детишек пришли в спорт благодаря этому каналу, тысячи взрослых начали просто заниматься спортом! Я хочу сказать больше спасибо всем, кто был рядом на протяжении этого большого пути, ну и, конечно, команде, которая трудилась над созданием контента каждый день!

“Обмен спортом”, “Вам слабо?!” — проекты, которые полюбили миллионы людей! Но самое главное, что для меня это был видео дневник, который я хотел оставить детям и внукам, от начала моей профессиональной карьеры, создания семьи, всех чемпионатов Европы, мира, Олимпийских Игр, конечно, рождения Марка и до сегодняшнего дня. Остаемся на связи на других площадках», — говорится в сообщении, которое Нагорный опубликовал в телеграм-канале.

27-летний Нагорный завоевал золото Олимпийских игр в Токио в командных упражнениях, он также является серебряным призером Олимпиады в этой дисциплине на Играх-2016. Кроме того, в активе россиянина две бронзы ОИ-2020 в индивидуальных соревнованиях — в личном многоборье и на перекладине. Нагорный — трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы.


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