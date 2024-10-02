Гимнастка сборной Израиля оказалась в зоне теракта в Тель-Авиве

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Париже в групповом многоборье Диана Сверцов пережила теракт в районе Яффо в Тель-Авиве.
Вечером 1 октября двое вооруженных террористов открыли огонь по пассажирам трамвая и прохожим на бульваре Иерушалаим в Яффо. В результате теракта были убиты семь человек, еще 16 ранены. Нападавших ликвидировали. Диана Сверцов находилась в трамвае, когда террористы открыли огонь по людям. Она смогла спрятаться и осталась невредимой.
«Они зарядили оружие, и я подумала: “Неужели это происходит на самом деле?” Я сняла наушники и увидела первый выстрел. Я пригнулась и закрыла голову руками. Машинист сказал нам: “Это теракт, выходите из поезда”. Он открыл задние двери, и мы вышли. Некоторые люди побежали, другие остались. Среди них были женщины, младенцы, подростки и дети. Я выбежала на улицу, и тут началась стрельба. Я увидела, что это происходит у меня на глазах, и замерла», — цитирует 19-летнюю спортсменку cursorinfo.co.il.
«Мои ноги были словно из бетона. Я не могла пошевелиться, пока один мужчина не повалил меня на землю и не потянул за собой. Когда я пришла домой, мои ботинки были испачканы кровью, я была грязной. Мама обняла меня, а я сломалась, начала плакать», — добавила Сверцов.
На Играх в Париже золотую медаль в групповом многоборье завоевала команда из Китая, тренером которой является двукратная олимпийская чемпионка из России Анастасия Близнюк. Серебро завоевали гимнастки из Израиля, бронза — у итальянок. В состав израильской команды, помимо Дианы Сверцов, вошли Офир Шахам, Адар Фридман, Роми Паритцки и Шани Баканов.