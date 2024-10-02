Гимнастка сборной Израиля оказалась в зоне теракта в Тель-Авиве

«Они зарядили оружие, и я подумала: “Неужели это происходит на самом деле?” Я сняла наушники и увидела первый выстрел. Я пригнулась и закрыла голову руками. Машинист сказал нам: “Это теракт, выходите из поезда”. Он открыл задние двери, и мы вышли. Некоторые люди побежали, другие остались. Среди них были женщины, младенцы, подростки и дети. Я выбежала на улицу, и тут началась стрельба. Я увидела, что это происходит у меня на глазах, и замерла», — цитирует 19-летнюю спортсменку cursorinfo.co.il.