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Нагорный анонсировал запуск гимнастической Премьер-лиги в этом году

Олимпийский чемпион и вице‑президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный рассказал о запуске клубных соревнований по спортивной гимнастике. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«На госсовет приезжает глава Федерации гимнастики России Олег Валентинович Белозеров, он будет предлагать и обсуждать, в том числе вместе с президентом страны, идеи развития гимнастики в России. Со своей стороны пытаемся найти единомышленников для того, чтобы усилить, улучшить новые форматы проведения соревнований по спортивной гимнастике. Это тот же формат, на который мы сегодня очень плотно работаем. В этом году он уже будет представлен, планируем его реализовать до конца 2024 года. Это гимнастическая премьер‑лига — клубная система по спортивной гимнастике», — сказал Нагорный.

Клубные лиги по спортивной гимнастике существуют во многих странах, например в Германии. Система лиг Немецкой гимнастической лиги существует с 1969 год и включает в себя 124 клуба, за которые выступает свыше двух тысяч спортсменов.