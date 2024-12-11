Старший тренер сборной Германии поддержал идею возвращения российских гимнастов

«Я считаю неправильным, что российские гимнасты вынуждены пропускать международные соревнования, — отметил Беленький. — Спорт должен быть отделен от политики, и очень жаль, что Россию не допустили на Олимпийские игры. Надеюсь, ситуация изменится, и российские спортсмены смогут вернуться. Это нечестно», — приводит слова Беленького ТАСС.