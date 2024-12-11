Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старший тренер сборной Германии поддержал идею возвращения российских гимнастов

Старший тренер сборной Германии по спортивной гимнастике Валерий Беленький высказался о возвращении российских спортсменов на международную арену.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я считаю неправильным, что российские гимнасты вынуждены пропускать международные соревнования, — отметил Беленький. — Спорт должен быть отделен от политики, и очень жаль, что Россию не допустили на Олимпийские игры. Надеюсь, ситуация изменится, и российские спортсмены смогут вернуться. Это нечестно», — приводит слова Беленького ТАСС.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под нейтральным статусом при наличии специальных допусков, а также без использования флага и гимна.

Напомним, также Международная федерация плавания уже смягчила критерии допуска российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.