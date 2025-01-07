Российская олимпийская чемпионка продолжит карьеру в Италии

«О смене спортивного гражданства речь не идет. Это глупости, если кто‑то такое пишет. У нас всегда были очень хорошие отношения с этим клубом. Несмотря ни на что, они хотят, чтобы Листунова выступала за этот клуб, впереди международные клубные соревнования», — добавила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.