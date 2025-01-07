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Российская олимпийская чемпионка продолжит карьеру в Италии

Виктория Листунова продолжит карьеру в итальянском гимнастическом клубе. Речь о смене спортивного гражданства при этом не идет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, Виктория Листунова продолжит карьеру в Италии.

«С ней связались представители одного из итальянских гимнастических клубов, они очень настойчиво просили ее выступить в составе их команды на клубном чемпионате этой страны и пригласили на встречу», — рассказала Родионенко.

«О смене спортивного гражданства речь не идет. Это глупости, если кто‑то такое пишет. У нас всегда были очень хорошие отношения с этим клубом. Несмотря ни на что, они хотят, чтобы Листунова выступала за этот клуб, впереди международные клубные соревнования», — добавила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

19-летняя Листунова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье. Кроме того, в активе спортсменки золото чемпионата Европы-2021 в многоборье.

Российские гимнасты имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой FIG в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Отечественные гимнасты пропустили Олимпийские игры в Париже.