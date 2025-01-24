Аверина и Соловьев ответили на вопрос об отношениях

Ранее Аверина и Соловьев разметили в своих соцсетях совместные фотографии.
«Прекрасное начало года», — подписали под публикацией в соцсетях Аверина и Соловьев.
Позднее Аверина ответила на вопрос журналистов действительно ли они с Соловьевым состоят в отношениях.
«Не знаю, это обычные фотографии. Мы просто выставили красивые картиночки», — приводит слова Авериной «РИА Новости Спорт».
«Давайте мы не будем комментировать эти вопросы, это личная жизнь», — добавил Соловьев.
Напомним, Дина Аверина выступала в паре с Дмитрием Соловьевым в шоу «Ледниковый период».
В феврале прошлого года Дина Аверина и ее сестра Арина сообщили о завершении карьеры.
Дина Аверина выиграла серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. Также на ее счету 18 побед на чемпионатах мира и 10 — на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз стала чемпионкой мира и девять раз — чемпионкой Европы.
Дмитрий Соловьев в паре с Екатериной Бобровой в 2014 году стал олимпийским чемпионом Сочи в командном турнире фигуристов.