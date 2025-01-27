Вайцеховская высказалась о смелом заявлении Винер: выглядит очень странно

"Заявление Ирины Винер о том, что Лале Крамаренко была вырезана здоровая часть мениска вместо поврежденной, выглядит, конечно же, очень странно. При тех колоссальных средствах и более чем серьезном юридическом сопровождении, которыми в лице Винер и ее экс-супруга Алишера Усманова располагает отечественная художественная гимнастика, от клиники в случае подобной ошибки давно не осталось бы камня на камне. Как и от хирурга.
Но Винер, фактически обвинив множество людей в совершенно немыслимой халатности, не называет никаких имен, поскольку нашлись люди, которые ее убедили, что «не надо мстить». И это в случае, когда речь идет «о собственном ребенке», как определяет свои отношения со спортсменками тренер. При чем здесь вообще какая-то месть?
И во все это нам предлагается сейчас поверить", — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
Напомним, Крамаренко перенесла операцию летом 2024 года. После этого месяц она провела в Израиле и делала там восстановительные процедуры. В интервью Надежде Стрелец Винер заявила, что врачи удалили Лале здоровый рог в мениске. Раскрывать имена врачей она не стала, но упомянула, что они были из России.