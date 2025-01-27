Вайцеховская высказалась о смелом заявлении Винер: выглядит очень странно

"Заявление Ирины Винер о том, что Лале Крамаренко была вырезана здоровая часть мениска вместо поврежденной, выглядит, конечно же, очень странно. При тех колоссальных средствах и более чем серьезном юридическом сопровождении, которыми в лице Винер и ее экс-супруга Алишера Усманова располагает отечественная художественная гимнастика, от клиники в случае подобной ошибки давно не осталось бы камня на камне. Как и от хирурга.