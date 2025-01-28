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Крамаренко планирует продолжить карьеру после операции на колене

Отец лидера сборной России по художественной гимнастике Лалы Крамаренко Дмитрий заявил, что спортсменка планирует продолжить карьеру после операции на колене, сообщает ТАСС.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск вместо травмированного. 20-летняя спортсменка перенесла операцию в конце июля 2024 года.

«Почему Лале сделали операцию и ей удалили здоровый мениск? Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй был прекрасный. Так врач, который делал операцию, удалил ей здоровый рог. Она сейчас месяц пробыла в Израиле, делала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанные не восстановишь», — сказала Винер в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Тренер вратарей московского ЦСКА и отец спортсменки Дмитрий Крамаренко заявил, что Лала планирует продолжить карьеру.

«Стратегия врача заключалась в сохранении коленного сустава, чтобы она смогла продолжить карьеру. Сейчас она без проблем ходит, плавает, дает мастер-классы, но нагрузки на ногу ограничены — в этом плане все нормально. Ее проконсультировали врачи в Израиле, где она проходила реабилитацию, мы решили дать колену полный покой на месяц-два, чтобы оно успокоилось. И уже потом будет полная ясность, тогда можно будет точно говорить, сможет ли Лала продолжать карьеру на высоком уровне».

Лала Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России по художественной гимнастике, а также победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани, выступая с травмой.