Крамаренко планирует продолжить карьеру после операции на колене

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск вместо травмированного. 20-летняя спортсменка перенесла операцию в конце июля 2024 года.
«Почему Лале сделали операцию и ей удалили здоровый мениск? Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй был прекрасный. Так врач, который делал операцию, удалил ей здоровый рог. Она сейчас месяц пробыла в Израиле, делала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанные не восстановишь», — сказала Винер в интервью журналистке Надежде Стрелец.
Тренер вратарей московского ЦСКА и отец спортсменки Дмитрий Крамаренко заявил, что Лала планирует продолжить карьеру.
«Стратегия врача заключалась в сохранении коленного сустава, чтобы она смогла продолжить карьеру. Сейчас она без проблем ходит, плавает, дает мастер-классы, но нагрузки на ногу ограничены — в этом плане все нормально. Ее проконсультировали врачи в Израиле, где она проходила реабилитацию, мы решили дать колену полный покой на месяц-два, чтобы оно успокоилось. И уже потом будет полная ясность, тогда можно будет точно говорить, сможет ли Лала продолжать карьеру на высоком уровне».
Лала Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России по художественной гимнастике, а также победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани, выступая с травмой.