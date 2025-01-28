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Дина Аверина — о возобновлении карьеры: Мое время прошло

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина высказалась о возобновлении спортивной карьеры.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Sport24

В феврале прошлого года 26-летняя Дина Аверина и ее сестра Арина сообщили о завершении карьеры.

Дина Аверина выиграла серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. Также на ее счету 18 побед на чемпионатах мира и 10 — на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз стала чемпионкой мира и девять раз — чемпионкой Европы.

«Нет, мое время прошло. Пусть молодые гимнастки — если, дай бог, их допустят — выступают на международной арене и почувствуют, что это такое», — приводит слова Авериной, которая ответила на вопрос о возможном возобновлении карьеры, «РИА Новости Спорт».

Ранее Дина Аверина и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев высказались о романе.

«Не знаю, это обычные фотографии. Мы просто выставили красивые картиночки», — приводит слова Авериной «РИА Новости Спорт».

«Давайте мы не будем комментировать эти вопросы, это личная жизнь», — добавил Соловьев.

Напомним, Дина Аверина выступала в паре с Дмитрием Соловьевым в шоу «Ледниковый период».