Дина Аверина — о возобновлении карьеры: Мое время прошло

В феврале прошлого года 26-летняя Дина Аверина и ее сестра Арина сообщили о завершении карьеры.



Дина Аверина выиграла серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. Также на ее счету 18 побед на чемпионатах мира и 10 — на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз стала чемпионкой мира и девять раз — чемпионкой Европы.