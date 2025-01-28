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Винер объяснила свои слова об ошибке в операции Крамаренко

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объяснила свои слова о том, что Лале Крамаренко удалили здоровый мениск.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Ранее в интервью журналистке Надежде Стрелец Винер заявила, что лидеру сборной России Лале Крамаренко удалили здоровый мениск вместо травмированного. 20-летняя спортсменка перенесла операцию в конце июля 2024 года.

Позднее отец девушки заявил, что задача врачей была сохранить колено, а в СМИ сообщили, что перед операцией Крамаренко проводилась артроскопия, во время которой был обнаружен разрыв и переднего, и заднего рога мениска.

«Я тренер и воспринимаю травму с точки зрения благополучия спортсменки и ее перспектив. Врач работает со своими задачами. Я думаю, поэтому и возникла дискуссия.

Для спорта высоких достижений травма и последующее вынужденное отсутствие спортсмена на арене — это чуть ли не приговор. Темпы высокие, конкуренция высокая. Мы сами делаем невозможное, и ждем невозможного от всех, кто работает с нашими спортсменами. И за это спасибо врачам, что понимают и действуют. Поэтому моя резкость — это все-таки эмоции и моя любовь к моим девочкам. Я не врач и оценить показания к операции, ее особенности могу только с точки зрения тренерского и спортивного опыта. Хочу, чтобы все это понимали. Как мне объяснили, травмы Лалы очень непростые, но врачи постарались сделать все возможное. К сожалению, когда возникает необходимость в операции, это всегда риски. Как среагирует организм, как пройдет реабилитация. И мы все ждем, что Лала восстановится и как можно скорее вернется в строй. Мы все для этого сделаем.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность лично нейрохирургу Дмитрию Дзукаеву, который помог десяткам знаменитых спортсменов и спас нашу Дину Аверину. Благодаря ему Дина вернулась после тяжелейшей травмы спины и смогла стать 18-кратной чемпионкой мира и первой в истории абсолютной четырехкратной чемпионкой мира.

Низкий поклон таким врачам», — написала Винер в своем телеграм-канале.

Лала Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России по художественной гимнастике, а также победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани, выступая с травмой.