Винер объяснила свои слова об ошибке в операции Крамаренко

«Я тренер и воспринимаю травму с точки зрения благополучия спортсменки и ее перспектив. Врач работает со своими задачами. Я думаю, поэтому и возникла дискуссия.



Для спорта высоких достижений травма и последующее вынужденное отсутствие спортсмена на арене — это чуть ли не приговор. Темпы высокие, конкуренция высокая. Мы сами делаем невозможное, и ждем невозможного от всех, кто работает с нашими спортсменами. И за это спасибо врачам, что понимают и действуют. Поэтому моя резкость — это все-таки эмоции и моя любовь к моим девочкам. Я не врач и оценить показания к операции, ее особенности могу только с точки зрения тренерского и спортивного опыта. Хочу, чтобы все это понимали. Как мне объяснили, травмы Лалы очень непростые, но врачи постарались сделать все возможное. К сожалению, когда возникает необходимость в операции, это всегда риски. Как среагирует организм, как пройдет реабилитация. И мы все ждем, что Лала восстановится и как можно скорее вернется в строй. Мы все для этого сделаем.



Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность лично нейрохирургу Дмитрию Дзукаеву, который помог десяткам знаменитых спортсменов и спас нашу Дину Аверину. Благодаря ему Дина вернулась после тяжелейшей травмы спины и смогла стать 18-кратной чемпионкой мира и первой в истории абсолютной четырехкратной чемпионкой мира.



Низкий поклон таким врачам», — написала Винер в своем телеграм-канале.