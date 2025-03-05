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Олимпийской чемпионке Листуновой отказали в нейтральном статусе

Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Виктории Листуновой.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в телеграм-канале Karelian Gymnastics Team был опубликован список из 26 российских гимнастов, которые подавались на нейтральный статус. Из него следует, что нейтральный статус получили 22 спортсмена, в том числе олимпийская чемпионка Токио-2020 и абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова.

В получении нейтрального статуса было отказано четырем гимнастам: олимпийской чемпионке Токио-2020 Виктории Листуновой, победителю юниорского первенства России Алексею Усачеву, а также членам сборной России Екатерине Приваловой и Елене Айлоян.

Спустя некоторое время публикация со списком получивших и не получивших нейтральный статус российских гимнастов из телеграм-канала карельской команды была удалена.

В конце февраля стало известно, что Листунова во время одной из тренировок порвала ахиллово сухожилие. 19-летняя спортсменка перенесла операцию и будет вынуждена пропустить Кубок России по спортивной гимнастике, который пройдет с 20 по 28 апреля в Новосибирске.

В июле 2023 года Исполком FIG допустил спортсменов из России и Беларуси до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Российские гимнасты смогут выступить на чемпионате мира, который пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте.