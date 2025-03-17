Российские гимнасты впервые с 2022 года выступят на Кубке мира

В предварительный список вошли олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова (прыжок, вольные), Алена Глотова (брусья, бревно), Злата Осокина (бревно, вольные), Кирилл Прокопьев (вольные, конь-махи), Владислав Поляшов (конь-махи, брусья), Илья Заика (кольца) и Григорий Климентьев (кольца).
Ранее сообщалось, что 12 российских спортсменов получили от FIG нейтральный статус, позволяющий участвовать в международных соревнованиях.
В расписании Кубка мира FIG также предусмотрены этапы в Дохе (16−19 апреля) и Каире (25−28 апреля).
Российские гимнасты не выступали на международных турнирах с марта 2022 года.