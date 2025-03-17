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Российские гимнасты впервые с 2022 года выступят на Кубке мира

Семь российских гимнастов вошли в предварительный список участников четвертого этапа Кубка мира в Осиеке (Хорватия), который пройдет с 10 по 13 апреля. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В предварительный список вошли олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова (прыжок, вольные), Алена Глотова (брусья, бревно), Злата Осокина (бревно, вольные), Кирилл Прокопьев (вольные, конь-махи), Владислав Поляшов (конь-махи, брусья), Илья Заика (кольца) и Григорий Климентьев (кольца).

Ранее сообщалось, что 12 российских спортсменов получили от FIG нейтральный статус, позволяющий участвовать в международных соревнованиях.

В расписании Кубка мира FIG также предусмотрены этапы в Дохе (16−19 апреля) и Каире (25−28 апреля).

Российские гимнасты не выступали на международных турнирах с марта 2022 года.