Спорт после 30: чемпионки, которые доказали — возраст не мешает побеждать

После тяжелого сезона 2015 года врачи диагностировали у нее мононуклеоз, и спортсменка объявила о перерыве. В это время она вышла замуж за норвежского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена, в 2016 году родила дочь Ксению и всерьез задумывалась об уходе из спорта. Но уже через год вернулась на трассу — и на Олимпиаде в Пхенчхане помогла сборной Белоруссии завоевать золото в эстафете, став первой биатлонисткой страны, выигравшей четыре олимпийских титула.