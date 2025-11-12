Ричмонд
Спорт после 30: чемпионки, которые доказали — возраст не мешает побеждать

В спорте возраст часто решает больше, чем форма и заслуги. После 30 атлетов обычно списывают со счетов, но некоторые смогли доказать, что возраст ничего не значит.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Дарья Домрачева, которая стала чемпионкой после 30
Возраст в спорте решает много, однако некоторые атлеты смогли достичь новых карьерных вершин после 30.Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

В спорте принято считать, что пик формы приходится на 20 лет, а после 30 карьера идет на спад. Но эти спортсменки доказали, что опыт и характер могут значить больше, чем возраст. Их путь — напоминание, что успех возможен в любом возрасте, если не бояться начинать заново.

Оксана Чусовитина — легенда, которая не знает слова «пенсия»

Оксана Чусовитина
Оксана Чусовитина — самая возрастная гимнастка в истории Олимпийских игр.Источник: Соцсети

Оксана Чусовитина — уникальный случай в истории гимнастики. Она участвовала в восьми Олимпиадах, начиная с 1992 года, и выступала за три страны: сначала за СНГ, затем за Узбекистан и Германию. Когда большинство спортсменов уже давно завершали карьеру, Чусовитина продолжала выходить на помост, соревнуясь с соперницами, которые были моложе ее сына.

Секрет ее выносливости — в дисциплине и любви к делу. После рождения ребенка Оксана на время покинула спорт, чтобы ухаживать за сыном, которому диагностировали лейкемию. Именно тогда она вернулась в профессиональный спорт, чтобы зарабатывать деньги на лечение. Этот период стал для нее переломным — она не просто продолжила карьеру, а доказала, что мотивация сильнее возраста.

Сегодня Чусовитина все еще тренируется и участвует в турнирах, хотя ей уже 50 лет. Ее называют символом стойкости и вдохновения — не только для гимнасток, но и для всех, кто ищет второе дыхание.

Татьяна Лысенко — победы, пришедшие с опытом

Татьяна Лысенко
Татьяна Лысенко завоевала олимпийское золото, когда большинство спортсменов ее возраста уже уходили из большого спорта.Источник: Валерий Шарифулин / ITAR-TASS

Российская метательница молота Татьяна Лысенко начала спортивную карьеру еще в подростковом возрасте, но настоящие достижения пришли к ней позже — уже после 30 лет. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала золото, став одной из самых возрастных чемпионок в своем виде спорта. Ее путь был непростым: из-за допингового скандала в середине 2000-х Лысенко временно отстранили от соревнований, и многие думали, что она уже не вернется.

Но спортсменка доказала обратное. Вернувшись, она изменила систему подготовки, сделав ставку на технику и выносливость, а не только на силу. К зрелому возрасту Лысенко стала гораздо внимательнее к восстановлению и питанию, благодаря чему сумела сохранить форму и выйти на пик, когда другие уже завершали карьеру.

Дарья Домрачева — золото после паузы и материнства

Дарья Домрачева
Дарья Домрачева вернулась в спорт после родов и болезни — и выиграла золото на Олимпиаде-2018.Источник: Соцсети

Когда Дарье Домрачевой было 31 год, она стояла на пьедестале Олимпиады-2018 — после болезни, родов и почти двухлетней паузы. Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка, доказала, что возраст и материнство не ставят крест на карьере.

После тяжелого сезона 2015 года врачи диагностировали у нее мононуклеоз, и спортсменка объявила о перерыве. В это время она вышла замуж за норвежского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена, в 2016 году родила дочь Ксению и всерьез задумывалась об уходе из спорта. Но уже через год вернулась на трассу — и на Олимпиаде в Пхенчхане помогла сборной Белоруссии завоевать золото в эстафете, став первой биатлонисткой страны, выигравшей четыре олимпийских титула.

Сегодня Дарья живет с семьей в Норвегии, тренирует детей и участвует в благотворительных проектах. Ее возвращение в 31 год стало примером для спортсменок, которые ищут баланс между карьерой и личной жизнью.