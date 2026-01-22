Ричмонд
Гимнастка Мельникова названа самым влиятельным спортсменом РФ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина признала российскую гимнастку Ангелину Мельникову лучшим спортсменом за последние 25 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Светлана Хоркина ответила на вопрос о лучших спортсменах России за последние 25 лет.

«Могу назвать себя. А так кого-то назвать трудно, потому что за это время было много не только ярких побед, но и досадных промахов, которые запомнились навсегда. А сейчас самый влиятельный спортсмен — Ангелина Мельникова. Ее результаты невозможно обойти. Она стала абсолютной чемпионкой мира, а это прекрасный результат. Выступление Ангелины было таким ярким заявлением после большой передышки», — цитирует Хоркину Sport24.

25-летняя Ангелина Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная чемпионка мира в личном многоборье (2021, 2025), чемпионка мира в опорном прыжке (2025), двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырёхкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2021).

Ранее Мельникова вошла в топ-10 в голосовании за звание лучшей спортсменки 2025 года по версии французского спортивного портала L'Equipe.