Гимнастка Мельникова названа самым влиятельным спортсменом РФ

Светлана Хоркина ответила на вопрос о лучших спортсменах России за последние 25 лет.
«Могу назвать себя. А так кого-то назвать трудно, потому что за это время было много не только ярких побед, но и досадных промахов, которые запомнились навсегда. А сейчас самый влиятельный спортсмен — Ангелина Мельникова. Ее результаты невозможно обойти. Она стала абсолютной чемпионкой мира, а это прекрасный результат. Выступление Ангелины было таким ярким заявлением после большой передышки», — цитирует Хоркину Sport24.
25-летняя Ангелина Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная чемпионка мира в личном многоборье (2021, 2025), чемпионка мира в опорном прыжке (2025), двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырёхкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2021).
Ранее Мельникова вошла в топ-10 в голосовании за звание лучшей спортсменки 2025 года по версии французского спортивного портала L'Equipe.