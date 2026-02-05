Художественная гимнастка из России завершила карьеру в 18 лет

Российская гимнастка Диана Чугунихина объявила, что приняла решение завершить профессиональную карьеру, сказав, что сейчас все идет не так, как ей бы хотелось и поблагодаров тренеров и хореографов.
"К сожалению, иногда все складывается не так, как хочется. Хочу объявить, что я завершила профессиональную карьеру. Я очень благодарна всем болельщикам и тем, кто меня поддерживал и верил. Благодарю всех тренеров, кто прошел со мной этот нелегкий, но интересный путь. Хореографов, постановщиков и судей, всех врачей, фотографов и девочек, кто был рядом. Особая благодарность Ирине Александровне Винер за все, что она для меня сделала.
Из мира гимнастики я никуда не ухожу, буду стараться вас радовать появлением на концертах, проведением мастер‑классов и участием в сборах, — написала Чугунихина в Telegram‑канале.
Напомним, Чугунихиной 18 лет, она победительница Игр БРИКС в упражнении с булавами, бронзовый призер чемпионата России в упражнениях с лентой. В марте 2025-го Международная федерация гимнастики выдала ей нейтральный статус.