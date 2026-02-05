Художественная гимнастка из России завершила карьеру в 18 лет

"К сожалению, иногда все складывается не так, как хочется. Хочу объявить, что я завершила профессиональную карьеру. Я очень благодарна всем болельщикам и тем, кто меня поддерживал и верил. Благодарю всех тренеров, кто прошел со мной этот нелегкий, но интересный путь. Хореографов, постановщиков и судей, всех врачей, фотографов и девочек, кто был рядом. Особая благодарность Ирине Александровне Винер за все, что она для меня сделала.